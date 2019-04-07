شاهد .. ناهد السباعي تخطف الانظار بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

خطفت النجمة ناهد السباعي الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها، حيث طرحت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة.

يذكر أن الفنانة ناهد السباعي تشارك في بطولة فيلم "اللعبة الأمريكاني"، و التي تدور

قصته في قالب من الكوميديا الرومانسية، يعاني شاب وفتاة من صعوبات عديدة مادية واجتماعية في سبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو غير متوقع، تعرض صاحبة الشركة التي يعمل بها كلاهما عرضًا مغريًايساعدهما على حل جميع مشاكلهما، لكنه سيضع حبهما في موضع اختبار، و هو بطولة كل من أحمد فهمي، شيماء سيف، أحمد الشامي، إنتصار، رجاء حسين، بيومي فؤاد، خلود سرحان، داليا البحيري، ايمن القيسوني.