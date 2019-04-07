محمد رمضان يحتفل بتخطي القمر حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة

احتفل النجم محمد رمضان بتخطي كليبه "القمر"، حاجز الـ 7 ملايين نسبة مشاهدة في أقل من أسبوع، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم "شبح النيل"، و المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض بعام 2020، و هو من تأليف محمد ناير، و إخراج ياسر الياسري، ولم يتعاقد فنانون علي مشاركة البطولة حتي الآن. Advertisements

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