بالفيديو.. تامر حسين يكشف الكوبليهات المحذوفة من"ناسينى ليه"

طرح الشاعر تامر حسين الكوبليهات المحذوفة لأغنية ناسيني ليه، لنجم الجيل تامر حسني، حيث طرح فيديو للكوبليهات، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"،

و التي لم تعرض ضمن الأغنية.

يذكر أن الشاعر تامر حسين، تعاون مع العديد من المطربين في الوطن العربي منهم

الهضبة عمرو دياب، و الديفا سميرة سعيد، و النجمة اللبنانية كارول سماحة، و نجم الجيل تامر حسني.