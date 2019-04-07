طرح الشاعر تامر حسين الكوبليهات المحذوفة لأغنية ناسيني ليه، لنجم الجيل تامر حسني، حيث طرح فيديو للكوبليهات، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"،و التي لم تعرض ضمن الأغنية.
يذكر أن الشاعر تامر حسين، تعاون مع العديد من المطربين في الوطن العربي منهم
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تامر حسين يكشف الكوبليهات المحذوفة من"ناسينى ليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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