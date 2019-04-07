نشر الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة يدعم فيها فريق نادى الزمالك فى مباراته اليوم مع حسنية أغادير، والتى تنطلق بعد ساعات قليلة فى بطولة الكونفدرالية.
وقال نبيل : "لن أدع الشامتين والمهللين لخسارة الأهلي (المصري) بعد أداء ونتيجة شكلت ضربة لسمعة الكرة المصرية.. لن أدع هؤلاء يؤثرون على تمنياتي الصادقة
يذكر أن يلتقي فريق الزمالك، مساء الليلة، مع فريق حسنية أغادير بمدينة أغادير المغربية، ضمن بطولة الكونفدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل لقاء حسنية أغادير .. نبيل الحلفاوى يوجه رسالة إلى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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