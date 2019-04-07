قبل لقاء حسنية أغادير .. نبيل الحلفاوى يوجه رسالة إلى الزمالك

نشر الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة يدعم فيها فريق نادى الزمالك فى مباراته اليوم مع حسنية أغادير، والتى تنطلق بعد ساعات قليلة فى بطولة الكونفدرالية.

وقال نبيل : "لن أدع الشامتين والمهللين لخسارة الأهلي (المصري) بعد أداء ونتيجة شكلت ضربة لسمعة الكرة المصرية.. لن أدع هؤلاء يؤثرون على تمنياتي الصادقة

بالتوفيق الليلة للزمالك العريق.. كي يؤكد أن مشهد الأمس كان نكسة كروية عابرة لن تتكرر.. ندعم أبناءنا في أغادير".

يذكر أن يلتقي فريق الزمالك، مساء الليلة، مع فريق حسنية أغادير بمدينة أغادير المغربية، ضمن بطولة الكونفدرالية.