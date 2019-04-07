طبيب شرعي يكشف معلومات جديدة عن حادث الأميرة ديانا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا زال الغموض يسيطر على حادث السيارة التي كانت تقل الأميرة البريطانية ديانا، في فرنسا برفقة صديقها المصري “دودي الفايد”، في أواخر أغسطس 1997،

ريتشارد شيبرد، الطبيب الشرعي الذي استدعي عام 2004 للتحقيق في سبب وفاة والدة الأميرين ويليام وهاري، بعد إعادة فتح التحقيق من قبل الشرطة، قال في مذكراته، إن جرحا صغيرا في مكان قاتل تسبب بوفاة أميرة ويلز في أواخر أغسطس 1997، وفقا لما ذكرته “ميل أونلاين” البريطانية.

ففي 31 أغسطس من ذلك العام، توفيت الأميرة ديانا ودودي الفايد بحادثة سيارة عند مدخل نفق في العاصمة الفرنسية باريس.. ومات الفايد على الفور، بينما توفيت ديانا في المستشفى إثر العملية الجراحية السريعة التي أجريت لها.

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وانتشرت أنباء عن نظريات المؤامرة والشكوك والظروف التي أدت إلى مقتلها على مدى سنوات لاحقة.. وبحسب الطبيب فإن الأميرة ديانا تعرضت لإصابات بسيطة، حيث عمل الحارس المرافق، الذي كان يجلس في المقعد الأمامي للسيارة التي كانت تقلها، كوسادة هوائية امتصت الصدمة.

ديانا أصيبت ببعض الكسور إضافة إلى إصابة طفيفة في الصدر، تسببت بثقب صغير في أحد الأوردة في الرئتين، لكنها كانت قادرة على التواصل مع الفريق الطبي.. ويبدو أن فريق الإسعاف، أخذ يهتم أكثر بالسائق عندما تبين لهم أن إصابات الأميرة طفيفة، بينما كان النزيف مستمرا في الرئتين.

وظل الحال كذلك أثناء نقلها في سيارة الإسعاف، حيث غابت عن الوعي، ومن ثم أصيبت بجلطة، ونقلت بعدها إلى غرفة العمليات حيث أجريت لها عملية جراحية، وعندها تم تحديد الإصابة في الوريد ومحاولة إنقاذها، لكن كان هناك تأخير منذ البداية، فلم تفلح محاولات إنقاذها.

وبحسب الطبيب فإن إصابتها نادرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من خبرته الواسعة فإنها لم يشهد مثل هذا الأمر في حياته المهنية كلها.. مشددا على أن إصابة ديانا كانت بسيطة، ولكن في المكان الخطأ.