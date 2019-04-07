علامة أحذية شهيرة تطرح مجمُوعة من وحي الموسيقيّ الراحل ديفيد بوي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت شركة الأحذية الشهيرة فانس Vans تشكيلة متنوعة لكلا الجنسين، احتفالًا بحياة وإرث الموسيقي الراحل ديفيد بوي.

وتضم المجموعة المكونة من 5 قطع من الملابس والإكسسوارات 6 أنماط للأحذية الرياضية و3 توبات وقبعتين.

ويستمد كل زوج من الأحذية إلهامه من أحد ألبومات بوي الأكثر مبيعًا، بدءًا من زوج من Vans Classic Era مغطاة بأشكال أسطوانية زرقاء وخضراء تحاكي غلاف الألبوم الفني الذي أصدره في عام 1969.

وزيّنت طبعة الشطرنج مقدمة حذاء slip-ons، وهي مقتبسة من المعطف الذي ارتداه بوي في غلاف ألبوم Hunky Dory والذي صدر في عام 1971.

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وتضم مجموعة الأحذية أيضًا زوجين مختلفين للأطفال، بحيث يمكن لأصغر عشاق بوي الحصول عليها.

أما بالنسبة للملابس، فقد شملت قميصين مطبعين بشخصيتي بوي الأكثر شهرة: علاء الدين وزيغي ستاردست، إلى جانب كنزة بأكمام طويلة مزينة بصورة غرافيكية بالأسود والأبيض للرجل نفسه، تحمل كلمة "Bowie" بأحرف كبيرة حمراء.