شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح ألبوم محمد محيى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع النجم محمد محيى اللمسات النهائية لألبومه الجديد الذى من المقرر طرحه خلال موسم الصيف المقبل بعد كأس أمم أفريقيا والذى يضم حوالى 18 أغنية متنوعة ويقدمها بشكل جديد عليه عن ألبوماته السابقة، حيث كان يتمنى تقديم المزيد ولكن نظرا ضيق الوقت لم يستطع أكثر من ذلك .

محيى يتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم هانى رجب ومحمد رحيم ومحمد العشى ومديح محسن وعنتر هلال وغيرهم .

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يذكر أن محمد محيى هو واحد من أشهر المطربين فى فترة التسعينيات، كانت أول ألبوماته الغنائية "أنا حبيت"، وبعدها بعام أصدر ألبوم "ليه الحبيب" ثم ألبوم "أعاتبك" بعد عامين والذى جعل "محيى" واحدا من أشهر المطربين فى مصر والوطن العربى.

وكان آخر ألبوماته يحمل اسم "مظلوم" والذى طرحه من حوالى 10 سنوات وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضى" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائى.