الفنانة لقاء الخميسى تنضم إلى قائمة عشاق صور "سيلفى الاسانسير" × 10 صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة لقاء الخميسى إلى قائمة عشاق صور "سيلفى الاسانسير"، حيث الوقوف أمام المرآة الموجودة فى الاسانسير، ومن ثم التقاط صورة من خلال هذه المرآة، وظهرت الفنانة لقاء الخميسى فى أكثر من مشهد خلال تواجدها فى الاسانسير، وفيما يلى نعرض 10 صور للفنانة لقاء الخميسى خلال تواجدها فى الاسانسير لالتقاط هذه الصور.
اطلالة مختلفة للفنانة لقاء الخميسى
الفنانة لقاء الخميسى تتألق خلال صورة سيلفى بالاسانسير
يذكر أن الفنانة لقاء الخميسى تخرجت فى كلية التجارة ثم إلتحقت بمعهد الفنون المسرحية، وعملت بالتدريس بإحدى الجامعات الخاصة، وبدأت حياتها الفنية عن طريق مجال الإعلانات، ثم عملت مسرحية "تحب تشوف مأساة"، للتوالى الأعمال عليها فى مجال السينما والدراما، أما عن حياتها الشخصية، فهى متزوجة من محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى الزمالك، ولديهما ابنان هما آسر وآدهم.
الفنانة لقاء الخميسى ترتدى فستان أسود خلال صورة سيلفى
الفنانة لقاء الخميسى تنضم إلى قائمة عشاق صور سيلفى الاسانسير
الفنانة لقاء الخميسى خلال التقاط صورة بالاسانسير
الفنانة لقاء الخميسى وصورة سيلفى داخل الاسانسير
الفنانة لقاء الخميسى وصورة سيلفى فى الاسانسير
الفنانة لقاء الخميسى وصورة سيلفى مع مرآة الاسانسير (2)
الفنانة لقاء الخميسى وصورة سيلفى مع مرآة الاسانسير
صورة يسودها التركيز فى الاسانسير
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