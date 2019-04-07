شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات خطرة تعرض لها جاكي شان خلال تصوير أعماله السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم الأكشن جاكي شان الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 65 كان يركز دائما علي تحقيق النجاحات حتي إذا كان الأمر سيعرضه للإصابات بسبب تقديم المشاهد الخطرة بالأعمال السينمائية القتالية والذي كانت السبب الحقيقي في اكتسابه الكثير من الشعبية والشهرة بشتي أنحاء العالم.

وبالرغم من تعرضه لسلسة طويلة من الاصابات، إلا أن اليوم نكشف عن أخطر 3 إصابات تعرض لها النجم الشهير خلال تصوير أعماله السينمائية.

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فقد تعرض جاكي شان لأخطر إصابة في الركبة، وذلك خلال تصويره فيلم City Hunter عام 1993، وجاءت الإصابة بسبب مشهد مطاردة.

وعن فيلم " Police Story " فهو واحد من أفلام جاكي شان الكلاسيكية والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه، وكانت إصابة جاكي خلال التصوير هى حروق من الدرجة الثانية، كما أصيب في ظهره إضافة إلي خلع الحوض.

كما أصيب جاكي شان في إحدي قدميه خلال تصوير فيلم "Rumble in the Bronx " وهو الأمر الذي تسبب في وقف التصوير لفترة.