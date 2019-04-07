شكرا لقرائتكم خبر عن خناقات النجوم مع جمهور الواقع الافتراضى.. آخرها مى كساب وأعنفها أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ارتباط العالم بالسوشيال ميديا ومدى أهميتها فى حياة الإنسان اليومية إلا أن أحد أهم عيوبها أنها "دون رابط أو ضابط" فيمكنك بضغطة ذر أن تهاجم هذا أو ذاك كما يمكنه هو الآخر أن يرد إساءتك بأكثر منها، ليتحول الأمر فى بعض الأحيان إلى "خناقة" أشبه بخناقات النواصى والحوارى، ولم يعد الأمر مقصورًا على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فقط، بل وصلت تلك الصدامات إلى الفنانين أنفسهم، إذ يضطر الفنان إلى الرد على التعليقات الصدامية خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة شخصية، فى السطور التالية نلقى الضوء على أبرز معارك الواقع الافتراضى بين الفنانين والجمهور.

"مى كساب" آخر خناقة على السوشيال ميديا

آخر الفنانين المنضمين لخناقات تلك المساحة الافتراضية الفنانة مى كساب، التى تعرضت لانتقادات كثيرة بعد انتشار صور من فيديو آخر فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "يا نحلة" وتقلد خلالها السيندريلا سعاد حسنى، وأثار ذلك الهجوم غضبها وغردت كساب من خلال حسابها على "تويتر"، وكتبت: "إلى الآباء والأمهات ربوا أولادكم صح على الدين والأخلاق بجد أنا تعبت من كمية التعليقات الحقيرة غير الآدمية على السوشيال ميديا والمصيبة بيردو يقولو ده نقد.. نقد بالشتيمة ما شاء الله على التربية.. أنا تعبت والله تعبت مش قادرة استحمل الإهانات دى".

لم تكتفِ مى بهذه التغريدة، وقالت خلال مداخلة تليفزيونية إنها كانت أقرب إلى قرار اعتزال السوشيال ميديا بسبب السب والقذف الذى تتعرض له باستمرار - على حد قولها - لكن المتابعين الجيدين هم سبب تراجعها عن قرارها، قائلة: "أنتوا الحاجة الوحيدة اللى بتخلينى أتراجع أنى أقطع علاقتى بالسوشيال ميديا، والناس الكويسين هما اللى بيخلونى أتراجع عن القرار".

ورفضت مى كساب وصف الأمر ة بالنقد، قائلة: "من قلبى وبجد من جوايا حزينة على الشباب دول، يعنى لما واحدة من دول شايفة إنها كدة مشتمتنيش وإنها بتنتقدنى يبقى فيه إعاقة ذهنية فى تفكيرها، دى مش فاهمة خالص".

واختتمت: "دى فاكرة إنها لما تقولى جتك الأرف فى شكلك دمك يلطش، ده مش سب وقذف وشتيمة، وكدة بتنقد، وإن من حقها تنقد وأنا كممثلة أقبل ده".

خناقة أحمد فهمى الأعنف وهنا الزاهد تهدده بالبلوك

تتخذ خناقات الواقع الافتراضى أشكالاً مختلفة لعل أعنفها ردود أحمد فهمى على تعليقات محبى خطيبته هنا الزاهد إذ ظهرت غيرة فهمى الشديدة على هنا فى أى تعليق سلبى، أشهرها مشادة فهمى مع جمهور هنا على إنستجرام وصلت إلى حد الشتائم، فوجه فهمى شتائم عديدة لجمهور "هنا" مما أثار غضب متابعيها بسبب تجاوزات خطيبها، وطالبوه بضبط النفس وعدم التسرع فى الرد واستخدام الشتائم فى التعليقات.



فهمى أعاد نفس السلوك بعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، حينما رد على أحد منتقدى فستان هنا الزاهد بالمهرجان قائلاً له: "متعرفش تمشى جنبه مش تشتريه"، وتفاديًا لخسارة جمهورها بسبب تعليقات خطيبها، قالت هنا فى أحد حواراتها التليفزيونية أنها هددت أحمد فهمى بالبلوك، موضحة أن السبب وراء هذا يعود إلى تعليقاته وردوده العصبية أحيانا على معجبيها.

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كريم عبد العزيز "لم الليلة"

نشبت أزمة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بين القائمين على فيلم "نادى الرجال السرى" لبطله كريم عبدالعزيز، وإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضم عددا كبيرا من المتابعين، نظرًا لتشابه "بوستر" الفيلم مع "لوجو" المجموعة.

كريم عبد العزيز حاول إنقاذ الموقف وقدم اعتذارًا إلى أعضاء الصفحة، عبر صفحته الرسمية عبر "فيس بوك" قائلًا: "متزعلوش يا رجالة دا مجرد توارد أفكار بين مصمم الأفيش والجروب، وأنا شخصيًا لسه عارف بده فعليا.. تحياتى ليكم جميعا ومنتظركم تشرفونى وتتفرجوا على الفيلم، وإن شاء الله يعجبكم".

أمير كرارة: مكنش قصدى حاجة وحشة

نشبت أزمة بعدما نشر الفنان أمير كرارة، صورة مع فتاة تعمل على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى، قائلا: "عشان بس الرجالة اللى عمالة تندب وتقولك مفيش شغل أهى الستات بيشتغلوا وبـ100 راجل من العواطلية (بوابات مصر إسكندرية) ليكى كل الاحترام، وشكرا أنى اتصورت معاكى".

كلمات جعلت البعض يشن هجومًا عنيفًا على كرارة، معتبرين أن كلماته لم يراع فيها مشاعر العاطلين عن العمل، وما يواجهونه من صعوبات، ما عرضه لانتقادات شديدة.

وعلق "كرارة" فيما بعد على تلك الأزمة، خلال حوار تليفزيونى، قائلًا: "مكنش قصدى حاجة وحشة، كنت أقصد العواطلية اللى مش عاوزين يشتغلوا، والسوشيال ميديا عندى مشكلة كبيرة معاها، لأنى بزعل لما بتشتم.. لو أنت مش بتحبنى مش لازم تدخل تشتمنى، ذنبها إيه مراتى وولادى يشوفوا الحاجات دى".