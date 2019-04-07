شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تشييع جثمان الفنان إسماعيل محمود من مسجد القبارى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت جنازة الفنان إسماعيل محمود من مسجد القبارى غرب الإسكندرية، ورافقه الفنان محمود حميده وأسرته واشقاؤه.

وشهد محيط المسجد حضور عدد من المحبين للفنان الراحل، وحضور أسرته ومعارفه، وسط حالة من الحزن الكبير على الوجوه، وترديد الأدعية وقراءة القرآن.

يذكر أن الفنان إسماعيل محمود توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 69 عاما بعد مروره بأزمة صحية فى منزله.

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الفنان إسماعيل محمود من مواليد عام 1950 بمحافظة الإسكندرية، ودرس القانون، والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، وقدم عددًا من الأدوار المهمة، في بداية مسيرته الفنية، منها مسلسل "ليالى الحلمية" و"أم كلثوم" و"زيزينيا".

ومن برز أدواره مشاركته في مسلسل "العصيان"، وكان آخر أعماله مشاركته فى الجزء الثانى من مسلسل "الجماعة".