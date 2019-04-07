شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد تعود للسينما والدراما من جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة القديرة سميرة أحمد إلى السينما والدراما بعد غياب سنوات طويلة، إذ قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها ستبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل "بالحب هنعدى" بعد الموسم الرمضان المقبل، ومن المقرر عرض العمل فى رمضان 2020 ، ليشهد عودة النجمة الكبيرة للدراما بعد غياب 21 عاما منذ آخر أعمالها "امرأة من زمن الحب".

وفيما يخص عودتها للسينما صرحت سميرة أحمد بأن السيناريت يوسف معاطى قال لها إنه يفكر فى عودتها للسينما قائلة: "يوسف معاطى قال لى عندى موضوع مناسب ليكِ" لكنه غير جاهز حتى الآن، ليشهد العمل عودتها للسينما بعد غياب عن السينما منذ حوالى 32 عاما.

من ناحية أخرى، تلقت سميرة أحمد دعوة لتكريمها من الدكتورة عزة هيكل، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء المقبل، وذلك عن مجمل أعمالها وإسهامتها فى تاريخ الفن المصرى.