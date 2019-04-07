أيمن بهجت قمر يتوعد أصحابه "وغد وغد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: بعد هزيمة النادي الأهلي، داعب الشاعر أيمن بهجت قمر، أصدقائه، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر. قائلًا: "إلى أصحابي اللي شمتوا في الأهلي، عارفكوا وغد وغد ومش هرحمكم، اللهم بلغت". Advertisements وخسر النادي الأهلي في مباراة أقيمت أمس السبت، أمام فريق صن داونز ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا. يذكر أن أيمن بهجت قمر أعلن عن خروج مسلسله "فالنتينو" للزعيم عادل إمام، خارج السباق الرمضاني 2019.

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