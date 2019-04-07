عائلة مايكل جاكسون ترد على مزاعم التحرش بالأطفال التي ترافق النجم الراحل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 أبريل 2019 05:53 مساءً - أصدرت عائلة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون Michael Jackson فيلماً وثائقياً على "يوتيوب"، للرد بشكل مباشر على مزاعم الفيلم الوثائقي بعنوان "الخروج من نيفرلاند"، والذي يتضمن شهادات واتهامات من ضحايا جاكسون الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية خلال طفولتهم.



يعرض الفيلم الجديد الذي مدته 30 دقيقة، مقابلات مع ابن شقيق مايكل، تاج جاكسون وابنة أخيه براندي جاكسون ومدير أعماله براد سوندبرغ، الذي رافقه لفترة طويلة وكان يقيم معه بشكل دائم في مزرعة نيفرلاند.

ابنة مايكل جاكسون ترد على اتهام والدها بالإعتداء جنسياً على أطفال



وظهر مدير أعمال جاكسون في الفيلم خلال مقابلة له مع المنتج ليام ماكيوان مصرحاً: "لم أشاهد أبداً طفلاً حول مايكل جاكسون بدا وكأنه شعر بالأسى والإيذاء أو تعرض لسوء المعاملة، بل كانت نيفرلاند مكاناً هادئاً وآمناً وممتعاً".



في المقابل، أشارت ابنه شقيق جاكسون، براندي جاكسون إلى العلاقة العاطفية التي كانت تجمعها بود روبنسون أحد الشهود في الفيلم الوثائقي الذي أصدرته شبكة "HBO"، واصفة ذلك بمحاولة استغلال عائلة جاكسون والتشهير بها لكسب المال.

مايكل جاكسون تعرّض للاغتصاب في طفولته؟!