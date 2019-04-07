ملتقى المرأة السعودية يصدر بيانا حول الجدل الذي أثير بعد تكريم الفنانة سمية الخشاب- فيديو

أصدرت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، بيانا حول الجدل الذي أثير بعد تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب في الملتقى.

وذكرت اللجنة المنظمة أن التكريم كان مقتصرا على ثماني سيدات سعوديات تميزن في مجالات علمية وعملية، أما الدروع التذكارية فقد أعطيت للذين شاركوا في الحفل من أعضاء اللجان ومن المشاركين ومن بينهم الفنانة سمية الخشاب.

وأوضحت اللجنة أن مشاركة الفنانة المصرية جاءت بعد تلقي اللجنة خطابا من جمعية “مصريون في حب الخليج”، طلب مشاركة الفنانة بتقديم كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

يذكر أن الملتقى الذي أقيم الخميس الماضي، كرم 8 سيدات سعوديات هن: الأميرة هيفاء الفيصل لجهودها في العمل التطوعي، والإعلامية سارة دندراوي، والفنانة التشكيلية هدى العمر، والشاعرة فاطمة القرني، والناقدة الأدبية لمياء باعشن، والصحفية أمجاد محمود رضا، والأستاذة نورة المبارك في مجال القيادة الإدارية، والموسيقية إيمان قستي.