الجمعة.. ساندي وزاب ثروت يلتقيان في الجامعة الأمريكية

يستعد مغني الراب الشهير، زاب ثروت، بمشاركة الفنانة ساندي لإحياء حفل غنائي، وذلك في الجامعة الأمريكية بفرعها في وسط البلد بميدان التحرير. البلد بميدان التحرير. يقام الحفل، الجمعة 12 أبريل الجاري، بمشاركة الـدي جي"ندى، جابلين"، والفنان أحمد كامل، علاء عزت. تبدأ فعاليات الحفل في تمام الساعة الـ2 ظهرا، وتنتهي في تمام الساعة الـ11 مساء، على أن يكون سعر تذكرة الحفل بقيمة 200 جنيه.

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