شاهد.. أول تعليق لتامر حسني بعد تكريمه في الموريكس دور بلبنان

عبر الفنان تامر حسني، عن سعادته بعد تكريمه بالأمس في حفل توزيع جوائز "موريكس دور" لعام 2019، المقام بلبنان، وذلك من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



فنشر حسني صورًا له من الحفل، وعلق قائلًا: "فخور بحصولي أمس على جائزتين بإسم مصر افضل

مطرب عربي عن البوم عيش بشوقك و جائزة أعلى إيراد في تاريخ السينما المصريه والعربيه عن فيلم البدله وفرحتي اكبر بتكريمي وتقديمي كأنجح فنان جمع الغناء والتمثيل معاً لأنه كان حلم اكبر يراودني منذالطفوله مع بداية حبي وتعلقي بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ".وتابع: "شكرا كل الشكر للفنانة باميلا الكيك والمخرج كميل طانيوس لتقديمكم لي الكبير والراقي المليء بالمحبة.. مبروك لحصول زملائي ونجوم مصر الكبار أيضا على أهم الجوائز .. شكرا لكل الجماهير المصرية والعربية العظيمة في جميع أنحاء العالم.. شكرا شعب لبنان على استقبالكم الراقي لي.. شكرا إدارة murex d’Or وإلى الأمام".