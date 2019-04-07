بعد حفله الناجح بالقاهرة.. شارموفرز يلتقي جمهوره في الإسكندرية

يحتفل الفريق الغنائي الشهير، شارموفرز، بألبومه الجديد "انفصام" في حفل غنائي يجمعه بجمهور الإسكندرية. يقام الحفل الأربعاء 17 أبريل الجاري، في مكتبة الإسكندرية بمركز المؤتمرات بالقاعة الكبرى. بمركز المؤتمرات بالقاعة الكبرى. وتم تقسيم قيمة تذاكر الحفل إلى فئتين: الفئة الأولى 75جنيهًا، والثانية 100 جنيه. يذكر أن شارموفرز أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء، أمس السبت، في مول مصر، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبيهم، قدموا لهم باقة غنائية مميزة من ألبوم "انفصام" ومنها "رقصت، انفصام".

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