شاهد.. أول أفيش رسمي لـ "فكرة بمليون جنيه" قبل عرضه بـ 30 يومًا

كشف أبطال مسلسل "فكرة بمليون جنيه" لنجم مسرح مصر على ربيع، عن البوستر الرسمى الأول للمسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة "المتحدين ميديا برودكشن" للمنتج صادق الصباح، وظهر على ربيع منفردا فى "الأفيش" يحمل فى يده حقيبه مليئة بـ مليون جنيه وبها كلابشات، مرتديا نظارة طبية نظرا لأحداث المسلسل التى تعتمد على الكوميديا والإثارة.

وفى السياق ذاته، أوشك المخرج وائل إحسان

على الإنتهاء من تصوير الـ 15 حلقة الأولى، حيث انتهى من مونتاج ومكساج 10 حلقات كاملة، إذ يواصل التصوير بكثافة من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل قبل حلول شهر رمضان المتبقى له 30 يوما فقط.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في

بطولته بجانب علي ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، وكريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.

يشار إلى أن آخر أعمال علي ربيع مسلسل "سك على إخواتك" وعرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كريم عفيفى، صبرى فواز، سلوى خطاب، سهر الصايغ، هنا الزاهد، صلاح عبد الله، اللبنانية جيسى عبده، هادى الجيار، إسلام جمال، وعدد آخر من النجوم، والعمل من إنتاج صادق الصباح.