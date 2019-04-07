أكدت الشركة المنظمة لحفل كارول سماحة وهولوجرام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، المقرر إحياؤه يوم ١٩ أبريل الجاري بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات بمحور المشير طنطاوي، أنها أبرمت تعاقد بالفعل مع شركة "مزيكا"، المالكة لحقوق استغلال المصنفات الفنية للفنان عبدالحليم حافظ لاستغلالالمصنفات الفنية للعندليب من خلال أداؤها وإتاحتها وعرضها بتقنية الهولوجرام.
كما أوضحت الشركة المنظمة للحفل أن التعاقد يمنح لها الترخيص باستغلال بعض المصنفات الفنية للفنان عبدالحليم حافظ التي سيتم عرضها للجمهور
يذكر أنه قد تم طرح تذاكر الحفل الذي يحمل اسم "الحلم" اليوم الأحد، في حفل ينتظره عشاق كارول ومحبي العندليب ويحمل مفاجأة لم تفصح الشركة المنظمة عن تفاصيلها وأكدت أنها ستنال اعجاب الجمهور في الوطن العربي كله.
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة المنظمة لحفل كارول سماحة وهولوجرام حليم: نملك كافة التصاريح لظهور العندليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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