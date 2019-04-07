كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زودياك" حصريًا على Viu خلال أبريل الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منصة Viu عرضها لمسلسل الجريمة والغموض "زودياك" خلال أبريل الجاري للمشتركين في خدمتها، وبهذه المناسبة، أقامت عرضاً حصرياً للحلقة الأولى.

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"زودياك" مأخوذ عن المجموعة القصصية "حظك اليوم" التي تُعتبر من أكثر المؤلفات مبيعاً للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، أحد أشهر الأدباء العرب المعاصرين، ومن المقرر أن يقدم للجمهور جرعات عالية من التشويق التي تصاحب أحداثه المليئة بالإثارة والغموض والتي تدور حول مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين يواجهون لعنة تسلب حياة المحيطين بهم، ولكن الأكثر الإثارة في هذه اللعنة الغامضة يكمن في حقيقة أنها تتبع نمطاً يحدّده برج الضحية.

والمسلسل إنتاج مشترك لمحمد حفظي وهشام عبد الخالق، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين الشباب أبرزهم أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، هند عبدالحليم، ياسمين رحمي، خالد أنور، مي الغيطي، إنجي أبو زيد.