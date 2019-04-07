قبلة فرنسية تضع تامر حسني في موقف محرج في حفل «الموريكس دور».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كٌرم الفنان المصري تامر حسني، في حفل توزيع جوائز حفل الموريكس دور لعام 2019، والذي أقيم في بيروت السبت 6 إبريل.

وفور استلام الفنان المصري تامر حسني، تكريمه بجائزة أفضل مطرب عربي لعام 2019 قامت الممثلة الفرنسية إيمانويل بيار، بطبع قبلة ساخنة على خد تامر، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع تامر في موقف محرج أمام الحضور وخاصة زوجته بسمة بوسيل التي لم تعلق على القبلة.

وكان تامر حسني، قد تم إهدائه جائزة استثنائية لأفضل شباك تذاكر عن فيلم «البدلة»، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة تخطت الأرقام القياسية في السينما المصرية.

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وأقيم مهرجان «موريكس دور» في صالة السفراء في كازينو لبنان بدورته التاسعة عشرة، برعاية وزيري الإعلام والسياحة جمال الجراح وافيديس كيدانيان وفي حضورهما وفي حضور وعدد من السفراء العرب والأجانب ونواب ومؤسسي لجنة «موريكس» وأعضاء اللجنتين الفنية والدرامية ونخبة من النجوم العرب والأجانب وحشد كبير من أهل الإعلام.

وقدم تامر حسني، خلال الحفل أغنية «عيش بشوقك»، برفقة فرقة استعراضية على المسرح ووسط تفاعل كبير من الحضور معه.