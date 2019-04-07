- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كٌرم الفنان المصري تامر حسني، في حفل توزيع جوائز حفل الموريكس دور لعام 2019، والذي أقيم في بيروت السبت 6 إبريل.
وفور استلام الفنان المصري تامر حسني، تكريمه بجائزة أفضل مطرب عربي لعام 2019 قامت الممثلة الفرنسية إيمانويل بيار، بطبع قبلة ساخنة على خد تامر، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع تامر في موقف محرج أمام الحضور وخاصة زوجته بسمة بوسيل التي لم تعلق على القبلة.
وكان تامر حسني، قد تم إهدائه جائزة استثنائية لأفضل شباك تذاكر عن فيلم «البدلة»، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة تخطت الأرقام القياسية في السينما المصرية.
وأقيم مهرجان «موريكس دور» في صالة السفراء في كازينو لبنان بدورته التاسعة عشرة، برعاية وزيري الإعلام والسياحة جمال الجراح وافيديس كيدانيان وفي حضورهما وفي حضور وعدد من السفراء العرب والأجانب ونواب ومؤسسي لجنة «موريكس» وأعضاء اللجنتين الفنية والدرامية ونخبة من النجوم العرب والأجانب وحشد كبير من أهل الإعلام.
وقدم تامر حسني، خلال الحفل أغنية «عيش بشوقك»، برفقة فرقة استعراضية على المسرح ووسط تفاعل كبير من الحضور معه.
كانت هذه تفاصيل خبر قبلة فرنسية تضع تامر حسني في موقف محرج في حفل «الموريكس دور».. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.