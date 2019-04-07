النجم التركي جان يامان يتحدث بالعربية في حفل «الموريكس دور».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

حرص الفنان التركي جان يامان، نجم مسلسل «طائر الصباح»، والمعروض حاليًا في تركيا والبلاد العربية، على تحية الجمهور خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز «الموريكس دور»، والذي أقيم في بيروت السبت 6 إبريل .

وقدم جان، التحية باللغة العربية قائلًا: «شكرا لمتابعتكم وأنا أحب بيروت والموريكس دور»، وسط تصفيق كبير من الحضور له.

وقد نال جان مان والنجمة ديميت أوزديمير، جائزة أفضل نجيمن تركيين عالميين، وذلك عن دورهما في مسلسل «طائر الصباح»، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة منذ عرضه.

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وتألقت ديميت بفستان أسود واسع مشقوق الصدر، كما ظهر جان ببدلة سوداء أنيقة، واجتمعت حوله المعجبات فور وصوله للحفل لإلتقاط صور تذكارية معه.

وكان جان يامان، قد كشف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش حفل «الموريكس دور»، سبب موافقته على العمل قائلًا: «عندما قرأت السيناريو لم أعتقد أنه سيكون ذو شعبية كبيرة هكذا، لكن عندما سمعت اسم ديميت قلت هذا المشروع سيكون ظاهرة».

وتدور قصة العمل حول قصة حب رومانسية تجمع بين صاحب شكرة إعلانات كبرى، وموظفة صغيرة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما.