نيللي كريم بإطلالة مكررة في «الميوركس دور».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية نيللي كريم، في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2019، والذي أقيم السبت 6 إبريل، في بيروت.

وأطلت نيللي كريم، خلال الحفل، بفستان أسود واسع أنيق منفوش بتطريزات ورود سوداء أيضا، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها، وليست هذه المرة الأولى التي تظهر به فسبق وظهرت به في مهرجان «ضيافة»، والذي أقيمت قبل أشهر.

وتم تكريم الفنانة نيللي كريم، بجائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل «اختفاء»، وهو من بطولة نيللي كريم، وهشام سليم، ومحمد ممدوح، وبسمة، ومحمد علاء، وهو من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.

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وتدور الأحداث حول دكتورة جامعية تعمل في روسيا، ولكن فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.

يذكر أن الفنانة المصرية تتغيب عن رمضان 2019 بعد خروج مسلسلها «النصابين»، من السباق.

نيللي كريم تم تكريمها مؤخرًا من قبل مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، وذلك تقديراُ للأدوار الناجحة التي أدتها في روائع الأفلام المصرية منذ بداية الألفية الحالية، بفيلم “سحر العيون” و”شباب على الهواء” و”هروب مومياء” و”إسكندرية –نيويورك”... مرورا بفيلم “إنت عمري” و”فتح عينك” و”آخر الدنيا” و”واحد صفر”، وصولا إلى “زهايمر” و”الفيل الأزرق” ثم “اشتباك” الذي صعد بها إلى منصة مهرجان “كان”.