لحظات أمومة خاصة تجمع حلا شيحة بابنتها في ظهور نادر لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة جمهورها بصورة حديثة جمعتها بابنتها، في ظهور نادر لها.

حلا ظهرت في الصورة وهي تحتضن ابنتها، في لحظات أمومة خاصة، كما نشرت صور أخرى لابنتها، كشفت عن طرافتها الممزوجة ببراءة الطفولة.

الفنانة المصرية أرفقت الصور، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: ” يوم سعيد لحظات لا تعوض ربنا يحفظ ولادنا كلهم”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة، ودعوا الله أن يحفظ لها أبنائها جميعا.

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وكانت حلا شيحة قد اصطحبت مؤخرا ابنها “أحمد” في كواليس مسلسلها الجديد “زلزال”، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

رمضان نشر صورة تجمعه بحلا وكان يحمل طفلها، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: “حمد لله ع السلامة #حلا_شيحة الدراما والسينما العربية نورت برجوعك.. وربنا يحفظلك إبنك الجميل أحمد حبيبي من #كواليس #مسلسل #زلزال #2019”.

يذكر أن الفنانة المصرية حلا شيحة متزوجة من رجل كندي ولديها منه أربعة أبناء هم “هلا وخديجة وأحمد وعائشة”.