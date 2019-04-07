الماكياج والفوتوشوب يغيران شكل أمينة تماما في أحدث طلاتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية أمينة لجلسة تصوير حديثة مع المصور عماد قاسم، وظهرت فيها بلوك مميز.

أمينة استعانت بالماكياج الذي غير من ملامحها كثيرا، بينما استخدمت أيضا خاصية الفوتوشوب، وظهرت وهي تتردي ملابس كاجوال وجاكيت من الفرو.

مطربة «الحنطور»، أسدلت شعرها وبدت اكثر جاذبية، واستقبلت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل في ملامحها.

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أمينة أصدرت مؤخرا ألبومها الغنائي «اللي راحوا»، وحقق الألبوم نجاحات لا بأس بها، بينما شاركت الفنانة الفنان محمد منير الغناء على المسرح في حفله الأخير.

أمينة احتفلت مؤخرا بعيد الحب برفقة زوجها الذي ظهرت معه لأول مرة ونشرت صورة لهما، وقالت: « كل سنه وانت طيب يا روحى كل سنه وانت معانا ومنور بيتنا وحياتنا ربنا يخليك لينا أنا ويوسف وعمر كل سنه وانت ربنا جعلك سبب فى سعادتى كل سنه وانت ربنا سندك عشان تسندنى وتقف معايا».

أمينة من مواليد عام 1977، تخرجت من معهد الموسيقى، قدمت عدد من الأعمال الناجحة وكان أول ظهور لها مع الفنان محمد نجم بمسرحية «أصل وخمسة» عام 1990، وحققت الشهرة من خلال أغنية «الحنطور».