رانيا محمود ياسين تشتكي من الحسد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، عن معاناتها من الحسد خلال الفترة الماضية، وذلك في منشور عبر خاصية الأستوري عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

رانيا محمود ياسين، علقت على الصورة قائلة: «صحيح مسلسل فلانتينو أتأجل وصحيح القولون العصبي عامل معايا أحلى شغل وحاسة أني اتحسدت جدا بس بحاول ابتسم واتفائل ومش بقول غير الحمد لله».

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وكان مسلسل «فلانتينو»، قد خرج مؤخرًا من السباق الرمضاني، وذلك بعدما تعرض لمشاكل إنتاجية ليصبح الزعيم عادل إمام، خارج هذا الموسم الرمضاني للمرة الأولى بعد سبع سنوات متتالية، قدم خلالها العديد من المسلسلات الناجحة.

وكان أخر أعمال رانيا محمود ياسين، مسلسل “نصيبي وقسمتك 2”، مع شقيقها السيناريست عمرو محمود ياسين، وشاركها في بطولة إحدى قصص العمل مي سليم وفريال يوسف، حيث أن العمل يتكون من قصص متنوعة، كل قصة تعرض على مدار 5 حلقات.

وكانت رانيا ياسين، قد أعلنت رحيلها عن قناة “LTC”، التي قدمت عليها برنامجيها “رانيا والناس”، وبرنامج “وماذا بعد”، وانتقالها إلى قناة “العاصمة”، والتي ستقدم عليها برنامج يحمل اسم “مساء العاصمة”.