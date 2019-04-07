داليا البحيري تنجو من السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، بانقضاء الدعوي المقامة ضد الفنانة المصرية داليا البحيري، لاتهامها بالتهرب الضريبي، بعد تقديم ما يفيد من أوراق التصالح وتسديد الضرائب المقررة.

صدر الحكم برئاسة المستشار كمال مسعود، وبعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطاري، ومصطفى عفيفي، وسكرتارية محمد صبحي.

وحضرت الفنانة داليا البحيري جلسة اليوم، بصحبة المحامى أشرف عبدالعزيز، واختارت الممثلة المصرية التصالح مع مصلحة الضرائب وسداد 879 ألف جنيه.

يذكر أن نيابة التهرب الضريبي، أحالت ملف اتهام الفنانة داليا البحيري للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها عامين لاتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.

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من ناحية خرجت داليا البحيري من سباق الدراما الرمضاني المقبل، بعدما توقف تصوير مسلسل «فلانتينو»، والذي كان من المفترض أن يجمعها بالفنان الكبير عادل إمام.

ويُعد مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، آخر مسلسل عُرض لداليا البحيري بعيدًا عن شهر رمضان، لكنه لم يحقق النجاح المتوقع له بسبب ضعف الدعاية.

كما تقوم حاليا بتصوير الجزء الرابع من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، مع رجاء الجداوي، خالد سرحان، شيماء سيف، سمير غانم، ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ أول يوم في عرضه، ولذلك تعددت أجزاوه.