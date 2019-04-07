سما المصري تفاجئ متابعيها بارتدائها الحجاب.. ماذا في التفاصيل؟ – بالصور والفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الراقصة المصرية المثيرة للجدل سما المصري متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشور جديد لها.

وقد كشفت سما المصري عن أنها تقوم بتسجيل أدعية دينية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، إذ نشرت كواليس تسجيل الأدعية على حسابها على انستغرام.

وقد ظهرت سما المصري في الفيديو والصور التي نشرتها من داخل الأستوديو وهي محجبة وترتدي غطاء للرأس.