كيم كارداشيان تكشف سرّ اختيار أسماء أطفالها

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ويست خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي الأميركي جيمي كيميل كيف تقوم باختيار أسماء أطفالها.

اذ تنتظر نجمة تلفزيون الواقع طفلهما الرابع من المغني الشهير كاني ويست، وهو صبي، بواسطة أم بديلة.

وظهرت كارداشيان ويست في المقابلة مع شقيقتيها كورتني وكلوي كارداشيان، وصرّحت إنه عندما يتعلق الأمر بأسماء الأطفال، فالعائلة كلها تكون معنية.

وأَضافت: “أنا بالتأكيد أتشاور مع الأسرة لكن عادة ما يتم اختيار الإسم بعد الولادة لمعرفة شكل الطفل…عادةً ما انتظر ثلاث أو أربعة أيام حتى أتأكّد أن الإسم يرتبط حقًا بالطفل وشكله”.