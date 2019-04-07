متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الممثلة اللبنانية إيميه الصياح جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها من أجواء تواجدها في جمهورية سيشل بأفريقيا. وقد ظهرت إيميه الصياح في الصورة وهي مستلقية داخل أرجوحة شبكية وتستمتع بأشعة الشمس بالقرب من البحر. إشارة الى أن هذه الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي النجمة المحبوبة إيمي الصياح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيميه الصياح تستمتع بأشعة الشمس في أفريقيا – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.