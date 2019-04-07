فارس كرم يفوز بجائزة “الموريكس دور”.. لهذا السبب تغيب عن حفل التكريم!

متابعة بتجــــــــــــرد: فاز النجم اللبناني فارس كرم بجائزة أفضل أغنية لبنانية لعام 2018 عن أغنية “بدنا نولعا” خلال حفل توزيع جوائز “الموريكس دور” لهذا العام.

وتعذر حضور فارس كرم إلى الحفل لاستلام جائزته بسبب انشغاله بإحياء سلسلة حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية لكنه أطلّ على الجمهور من خلال فيديو وشكرهم على دعمهم المتواصل له.

أغنية “بدنا نولعا” هي من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ وقد صدرت في ألبوم “44:36” الذي طرحه فارس كرم في صيف 2018.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “44:36” يتضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.