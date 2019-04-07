كارول سماحة تفوز بجائزتين وتتألق في الموريكس دور – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: فازت النجمة اللبنانية كارول سماحة بجائزتين خلال حفل توزيع جوائز “الموريكس دور” والذي أقيم مساء 6 نيسان/أبريل الجاري في لبنان. استلمت كارول سماحة جائزتي “نجمة الغناء اللبناني” و”أفضل استعراض مسرحي” بحضور نخبة من الفنانين العرب والمكرمين في دورة المهرجان لهذا العام. وقدّمت كارول سماحة في الأمسية أغنية “مبروك لقلبي” التي طرحتها خلال عام 2018 الماضي. تألقت كارول سماحة خلال الحفل بفستان أبيض مميّز بتصميمه فبدت كعادتها بغاية الأناقة والجمال وسرقت الأنظار نحوها منذ لحظة وصولها إلى السجادة الحمراء.

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