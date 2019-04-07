نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 34 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني الأفضل عربيًا ويحصد جائزتين باسم مصر مغلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: فاز النجم المصري تامر حسني بجائزتين خلال حفل توزيع جوائز “الموريكس دور” الذي أقيم في لبنان مساء 6 نيسان/أبريل الجاري.

حضر تامر حسني الحفل، وتسلّم جائزتي نجم الغناء العربي عن ألبوم “عيش بشوقك” وجائزة أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية والعربية، كما وتم تكريمه كأنجح فنان جمع الغناء والتمثيل معًا.

وقدّم تامر حسني بعد أن استلم جائزتيه أغنية “عيش بشوقك” بمشاركة فرقة من الراقصين وسط لوحة استعراضية مميّزة جدًا.

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بعد الحفل نشر تامر حسني صورًا له أثناء استلامه جائزتيه وأعرب بتعليقه عليها عن سعادته بالتكريم وكتب: “فخور بحصولي أمس على جائزتين بإسم مصر افضل مطرب عربي عن البوم عيش بشوقك و جائزة أعلى إيراد في تاريخ السينما المصريه والعربيه عن فيلم البدله وفرحتي اكبر بتكريمي وتقديمي كأنجح فنان جمع الغناء والتمثيل معاً لأنه كان حلم اكبر يراودني منذ الطفوله مع بداية حبي وتعلقي بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. شكراً كل الشكر للفنانه باميلا الكيك والمخرج كميل طانيوس لتقديمكم لي الكبير والراقي المليء بالمحبة….. مبروك لحصول زملائي ونجوم مصر الكبار أيضاً على اهم الجوائز، شكراً لكل الجماهير المصريه والعربيه العظيمه في جميع انحاء العالم، شكراً شعب لبنان على استقبالكم الراقي لي، شكراً إدارة (murex d’Or) وإلى الأمام”.

نفيد بالذكر أن هذه المرّة الثالثة التي يفوز بها النجم تامر حسني بجائزة “الموريكس دور” عن فئة “نجم الغناء العربي” بتصويت كاسح من الجمهور وإجماع من لجنة وإدارة المهرجان.