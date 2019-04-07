لأول مرة.. يحيى الفخراني يقدم "الملك لير" على مسرح خاص في القاهرة

ينطلق العرض المسرحي "الملك لير" عن رائعة شكسبير، الأربعاء، على أحد مسارح القاهرة الخاصة لأول مرة، بعد 18 عاما من العرض الأول على المسرح القومي، بالأبطال أنفسهم تقريبا مع بعض التغيرات الطفيفة.

ويقدم يحيي الفخراني شخصية "الملك لير" للمرة الرابعة في حياته، مع تغييرات طفيفة في فريق العمل، وانضمام نجوم جدد منهم الفنان عباس أبوالحسن ورانيا فريد شوقي ومحمد فراج.

وقدم الفخراني في 2001 على المسرح القومي "الملك لير"، لأول مرة في حياته، إخراج الراحل أحمد عبدالحليم، ثم قدمها مرة أخرى على المسرح القومي بعد أكثر من 15 سنة، وحققت إيرادات كبيرة جدا تخطت 5 ملايين جنيه؛ لتسجل رقما قياسيا في مسرح الدولة من حيث الإيرادات.

في المرة الثالثة قدم الفخراني رائعة شكسبير مسلسلا حمل اسم "دهشة"، رؤية الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، وحقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا.

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وتقدم ريهام عبدالغفور، التي سبق وشاركت في العرض الأول بشخصية كردليا ابنة الملك لير الصغرى، بعد كل هذه السنوات شخصية ريجان الابنة الوسطى.

مسرحية "الملك لير"، يشارك في بطولتها بجانب يحيى الفخراني، ريهام عبدالغفور، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، محمد فراج، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، وناصر سيف، ويخرجها تامر كرم.

تحكي أحداث مسرحية "الملك لير" عن ملك قرر توزيع أملاكه على بناته الثلاث، ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فحرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شيء، وتطردا والدهما الذي تحتضنه الابنة الصغرى.



