ألين لحود لـ”الخليج 365”: لهذا السبب لم أطرح أغنيتي بعد.. وإحداهن كانت ملهمتي في الكتابة

ابنة بيت فني، ورثت عن والدتها نعمة الصوت العذب والنقي، وعن والدها الاخراج والإبداع وحب المسرح، وعن عمّها موهبة الكتابة والتلحين، فغدت فنانة شاملة استطاعت ان تدخل قلوب المشاهدين بسهولة، وتقدّم أعمالا رائعة ومميزة.

انها النجمة اللبنانية ألين لحود، والداها الفنانة الراحلة سلوى القطريب والمخرج المسرحي ناهي لحود، وعمها الكاتب والملحن روميو لحود. ورغم أنها تنحدر من عائلة فنية معروفة ومحبوبة من قبل الكثيرين، إلا أنها كانت دائما تصر على أن تكون موهبتها هي سلاحها، فسعت لرسم هوية خاصة بها، اذ خاضت تجارب عدة كالغناء والتلحين والتمثيل وكذلك الكتابة، ونجحت في فرض نفسها رقما صعبا في ساحة تكتظ بالفنانين “الشاملين”، وتشهد يوميا على ولادة نجم جديد غنائيا وتمثيليا.

وفي حين كانت “لحود” تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان “شيالو” في شهر أيلول الماضي، وهي من كلمات مروان مزهر، الحان نادر خوري وتوزيع عمر صباغ، وفي الوقت عينه تصويرها على طريقة الفيديو كليب ليأخذ كل عمل حقه، تم تأجيل العمل الى صيف العام الحالي.

موقع “الخليج 365” تواصل مع لحود التي أوضحت أن سبب تأجيل طرح الاغنية والفيديو كليب التابع لها هو “مناخي”، أي يتعلّق بالاحوال الجوية، إذ تود ألين تصوير الفيديو كليب في مناطق جبلية، وبالتالي فهي بحاجة لمشاهد طبيعية “جردية”، والطقس في لبنان ما زال باردًا وممطرًا في بعض الأحيان، ما لا يتناسب مع ما تطرحه فكرة الفيديو كليب، الذي سيكون من انتاجها الخاص.

هذا واشارت لحود في حديثها الى أن الفيديو كليب سيكون على طريقة فيلم وثائقي قصير، يتخلله قصة معينة، وبطل هذه القصة هو الممثل بديع أبوشقرا، واعدة المتابعين وجمهورها ان يُطرح مع الأغنية بعد شهر رمضان المبارك.

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وفي سياق مختلف، انضمت ألين الى مسلسل “بالقلب” الذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل على شاشة الـLBCI، وهو من كتابة طارق سويد، إخراج جوليان معلوف وإنتاج شركةG8 Production، حيث تتشارك البطولة مع نخبة من نجوم التمثيل ابرزهم بديع أبو شقرا، سارة ابي كنعان، جان دكاش، نوال كامل، سمارة نهرا وغيرهم.

تجسّد ألين في المسلسل شخصية إمرأة أعمال ومهندسة معمارية ناجحة تدعى “ألين”، تتمتع بشخصية طموحة وقوية، إلا أنها تواجه ظروفاً صعبة في الحياة، تلعب دورًا في تغيير شخصيتها.

في المقابل، وبعد كتابتها مسلسل “شريعة الغاب”، بمشاركة مخرج العمل منصور مروان الرحباني والممثل مالك مروان رحباني، والذي من المتوقع أن يعرض قريبًا على احدى الشاشات اللبنانية، كما قالت لموقعنا، أشارت “لحود” في حديثها الى انها اليوم تخوض تجربة الكتابة مجددًا، من خلال مسلسل درامي جديد، يروي قصة شابة تعاني من حالة مرضية معينة، وفي طبيعة الحال يتخلل حبكة المسلسل قصة حب.

ألين قالت إنها استلهمت قصة مسلسلها من واقع عايشته احدى المشاهير. وما دفعها لكتابة هذا النوع من السيناريوهات هو حشريتها لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الحالة المرضية، (لم تفصح عنها)، لافتة الى انها اجتمعت مع عدد من الاطباء والاختصاصيين في هذا المجال لنقل صورة واقعية ودقيقة للمشاهد حول هذا الموضوع.

هذا وأكدت ألين لـ”الخليج 365” أنها لم تعتمد بعد ما اذا كانت هي ستلعب دور البطولة في هذا المسلسل أم ستعطي البطولة لممثلة أخرى، كذلك لم تقرر بعد على أسماء الممثلين الذين سيشاركون في هذا العمل، اذ لا شيء مؤكد حتى الساعة، خصوصًا من ناحية اسم المسلسل أو حتى شركة الانتاج، مشيرة الى انها ستقوم بطرح فكرة العمل على شركتي انتاج، ليتم التعاون مع احداهن بعد الاتفاق على التفاصيل كافة.

أعمال عديدة قدمتها ألين لجمهورها، نالت إعجابهم ونجحت في حصد نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل. واليوم، ينتظر المتابعون بفارغ الصبر نجمتهم المفضلة لتطل مجددًا عبر الشاشة الصغيرة، فتبهرهم كالعادة بأدائها الرائع وموهبتها الفريدة.