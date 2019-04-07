مي سليم تُطلُ في الدراما اللبنانية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عادت الفنانة مي سليم إلى القاهرة بعدما انتهت من تصوير دورها في المسلسل اللبناني الجديد "صنّاع الأحلام" الذي تشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من الفنانين اللبنانين والعرب منهم مكسيم خليل وأروى جودة.

وهي تُجسد فيه شخصية مصممة أزياء سنشاهد من خلال علاقاتها بعملائها والمحيطين بها الكثير من التفاصيل الخاصة بالعمل الذي تدور أحداثه في إطارٍ اجتماعي تشويقي.

يُذكر أن هذا العمل سيكون مشروعها الوحيد لدراما شهر رمضان المقبل. فيما ستتواجد سينمائياً خلال موسم الصيف بفيلم "محمد حسين" الذي تُشارك ببطولته مع الفنان محمد سعد. علماً أنه بقي لها يوم تصوير واحد خارج الاستديو في القاهرة، لتنتهي منه كاملاً.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر عرض فيلم "محمد حسين" خلال موسم الصيف المقبل. حيث استقرت الشركة المنتجة على إطلاقه خلال موسم عيد الفطر في مطلع شهر يونيو.