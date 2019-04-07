بوسي "سعيدة" بردود فعل "قيد عائلي"

كشفت الفنانة بوسي عن خوفها وقلقها في البداية من تقديم شخصية "عفاف" خلال السياق الدرامي لمسلسل "قيد عائلي" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة DMC، مشيرة إلى أنه رغم خوفها في البداية من تقديم هذه الشخصية لكنها تلقت العديد من ردود الفعل التي كانت بمثابة مفاجأة كبيرة بالنسبة إليها ولم تتوقعها.

وأعلنت بوسي، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أن شخصية "عفاف" هي شخصية جادة وفي نفس الوقت تحمل لمحة كوميدية تأتي من الموقف الجاد إذ إنها تركيبة جديدة عليها حيث إنها تريد أن تستردّ حق زوجها كامل الخولي الشخصية التي يجسّدها الفنان عزت العلايلي من شقيقة فضل الخولي الشخصية التي يجسدها الفنان صلاح عبدالله، لكونها لديها لقين تام في أنه استولى على حق زوجها وبخاصة في ظل حبها الشديد لأبنائها ولزوجها، مشيرة إلى أن الشخصية خلال الحلقات المقبلة تحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويضم عددا كبيرا من الفنانين، وعلى رأسهم ميرفت أمين وبوسي وصلاح عبدالله وسيمون وميريهان حسين ودنيا عبدالعزيز ونضال الشافعي وأحمد التهامي وأميرة هاني وكارولين عزمي وكريم عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب, ومن تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

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