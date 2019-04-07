مطربون اتجهوا إلى تقديم البرامج في تجربة لازالت قيد التقييم

في الأونة الأخيرة أتجه العديد من المطربين إلي تقديم البرامج المختلفة وذلك بعد الازمة التي تعرض لها الانتاج الموسيقي، ومن ضمن هؤلاء الذين جلسوا على مقعد المذيع:

* هشام عباس:

خاض المطرب هشام عباس تجربة التقديم التلفزيوني من خلال العديد من البرامج مثل برنامج " ساعة لقلبك" والذي حقق نجاحاً كبيرا ، أما الان فيقدم المطرب هشام عباس برنامج " شريط كوكتيل" والذي حقق نجحا كبيرا عند عرضه وحتى الان.

* شيرين عبد الوهاب في برنامج " شيري ستديو":

خاضت المطربة شيرين عبد الوهاب تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "شيري ستديو" الذي تم عرضه على قنوات دي إم سي، وعلى الرغم من إن البرنامج كانت له نسبة مشاهده معقولة إلا أنه لم يتم إنتاج موسم أخر منه حتى الان.

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* أنوشكا في برنامج " صالون أنوشكا":

قامت المطربة أنوشكا بتقديم برنامج "صالون أنوشكا" والبرنامج حقق صدى كبير حيث كانت تستضيف مجموعة من الضيوف تجمعهم ثمة مشتركة وتتناقش معهم حول تلك الثمة ومشوارهم، ولقد عادت أنوشكا من خلال هذا البرنامج إلي الغناء على الرغم من أنها قامت بالتركيز في التمثيل وبعدت تماما عن الغناء إلا أنها أستغلت هذا البرنامج في أن تذكر جمهورها أنها مطربة في الأصل.

* لطيفة في برنامج "حكايات لطيفة":

والتي تقدمه الان على إحدى القنوات الفضائية وأعتمدت المطربة لطيفة من خلاله على استضافة مجموعة من المطربين الرجال من أجل التحدث معهم حول حكاياتهم العاطفية والرومانسية ويتخلله بعد الفقرات الغنائية مع هذا المطرب، ولا يعتبر برنامج " حكايات لطيفة" هو التجربة الأولى لها بل قامت بتجربة سابقة عبر برنامج " يلا نغني" الذي قدمته عبر قنوات أم بي سي.

* أصالة ومواسم متعددة من برنامج "صولا":

خاضت المطربة السورية أصالة مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "صولا" الذي ينتجه ويخرجه زوجها طارق العريان، وفكرة البرنامج عبارة عن جلسات دردشة مع أصدقاءها في الوسط الفني و يتخلل الحلقة الغناء وتقديم العديد من الدويتوهات الغنائية مع الضيوف ،و تستضيف خلالها أصالة الفنانين في ديكور يوحى لمشاهد البرنامج أنه بيت أصالة ، ولقد حظى البرنامج بنسبة متابعة عالية. وكان من ابرز ضيوفها الملحن حلمي بكر وتصالحا في البرنامج وكذلك الفنانة شيرين وذلك بعد انتهاء الخلافات بينهما .

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* أروى والتقديم التلفزيوني:

ومن بين المطربات اللواتي حققن نجاحا في تقديم البرامج ذات الطابع الغنائي المطربة والممثلة اللبنانية أروى التي قدمت برنامج بعنوان «آخر من يعلم» والذى استضافت فيه عدد من النجوم و تقوم فكرتة على كشف حقائق وأشياء في حياة الضيف لأول مرة وذلك بمساعدة بعض أقارب وأصدقاء الضيف ، وكررت اروى تجربة التقديم مرة اخرى من خلال برنامج «لو» وتقوم فكرة البرنامج على استضافة نجوم تُطرح عليهم أسئلة إفتراضية، من خلال نقلهم إلى واقع أخر وتجعلهم يتقمصون شخصية أخرى بعيدة عن شخصيتهم الحقيقية لاكتشاف تصرفاتهم وردود أفعالهم .

* رولا سعد :

المطربة رولا سعد التي قدمت برنامج "رولا شو" الذى جمع بين الترفيه والغناء وتتضمن الحلقة عدة فقرات من ضمنها فقرة تستضيف فيها رولا المواهب الشابة في جميع المجالات ، كما يقوم البرنامج بدعهم ليستفيد المجتمع من هذه المواهب، كما تقوم رولا بزيارة بعض الحالات الإنسانية التي لا تستطيع التواجد في الأستوديو، وتقدم لهم المساعدات العينية وطبية أيضا، ولقد كان لرولا تجربة سابقة في التقديم مع برنامج الحياة حلوة ولكنة لم يحقق النجاح الفني الذي كان متوقعاً وتعرض لهجوم عنيف من النقاد لسوء الاعداد .

** أراء النقاد:

وأبرز الناقد الموسيقي محمد الشافعي رأيه في تقديم العديد من المطربين البرامج التلفزيونية ويقول ل" العرب اليوم": في الحقيقة نجاح البرنامج أو التقديم التلفزيوني للمطرب يتوقف على المطرب نفسه وعلى قدرته على إدارة الحوار وعلى التحدث بتلقائية فالبعض للأسف يظهر مرتبك غير متمكن من تقديم البرنامج بشكل جيد، بينما ظهر البعض الاخر متمكن كثيرا وتلقائي مما جعل برنامجه ينجح، وفي كلتا الحالتين فانا مع خوض تجربة التقديم التلفزيوني للمطربين بشرط الموهبة الاعلامية للمطرب وان يكون البرنامج هادف وليس مبتذل.

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