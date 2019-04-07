شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الكاشف لـ زوجها جمال عبد الناصر: "عيد ميلادك أحلى عيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الفنان جمال عبد الناصر، بعيد ميلاده الـ60 عاما، حيث ولد فى 7 أبريل من عام 1959، وهو متزوج من الفنانة "فاطمة الكاشف"، ولديه ولدان هما "مازن" و"مهاب".



جمال عبد الناصر

وشارك "عبد الناصر" في العديد من الأعمال المختلفة منها السينمائية، والدرامية، والمسرحية، ومن أهمهم مسلسلات مثل "ليالي الحلمية"، و"المغنى"، و"عوالم خفية"، ومسرحية "قريب وغريب"، وفيلم "الأمبراطورة"، وغيرهم ن الأعمال الفنية.



جمال عبد الناصر

ويشارك مؤخرًا في العرض المسرحى "الحالة توهان" التي من المقرر أن يبدأ عرضها عقب الانتهاء من تجديد المسرح العائم في خلال الشهر الجارى أبريل، وهو أول عرض يواجه الإرهاب بجرأة وموضوعية فى قالب كوميدى استعراضى غنائى، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى.

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مازن ومهاب جمال عبد الناصر

واحتفلت زوجته الفنانة فاطمة الكاشف بعيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما على حسابها الشخصي "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلادك أحلى عيد كل ثانية وأنت بخير وصحة وسعادة وربنا يخليك لنا يا أغلى ما فى الدنيا".



جمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف



جمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف