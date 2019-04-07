شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة ناهد شريف.. 3 أزواج و12 فيلما ممنوعا من العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم 7 أبريل ذكرى وفاة الفتاة الجريئة الفنانة ناهد شريف التى ارتبط اسمها دائمًا بالإغراء والإثارة ويرجع ذلك لما قدمته خلال مشوارها السينمائى من أفلام وصفت بالأجرأ فى تاريخ السينما المصرية، وبالرغم من عرض أفلام كثيرة لها إلا أن معظمها منعت من العرض قبل طرحها بدار السينما بسبب الرقابة على المصنفات الفنية، وبلغ عدد الأفلام التى منعت من العرض 12 فيلمًا ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز هذه الأفلام.

1-فيلم "لغة الحب" وشاركها فى البطولة كل من أحمد رمزي، سيف عبد الرحمن، محمود المليجي، مشيرة إسماعيل.

2-فيلم "البحث عن المتاعب" وشاركها فى البطولة كل من، عادل إمام، صفاء أبو السعود، محمود المليجي، توفيق الدقن، زوزو شكيب.

3-فيلم "ذئاب لا تأكل اللحم" ويشاركها فى البطولة، عزت العلايلي، محسن سرحان، إيمان سركسيان، خالد عبد الله الصقعبي، محمد المنصور.

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4-فيلم "نساء الليل" ويشاركها فى البطولة، حسن يوسف، نيللي، كمال الشناوي، وداد حمدي، غسان مطر.

5-فيلم "أشرف خاطئة" ويشاركها فى البطولة، نور الشريف، زيزي مصطفى، توفيق الدقن، غسان مطر، فتحية شاهين.

أما عن حياتها الشخصية، فتزوجت المرة الأولى من المخرج حسين حلمى الذى اكتشفها فى بداية مشوارها الفنى، ووقدمها في عدة أفلام سينمائية.

أما المرة الثانية فكانت من نصيب الفنان كمال الشناوى، الذى تزوجها سرًا لأنه كان متزوجًا فى نفس الوقت، ووافقت ناهد بالفعل حتى عاشت معه 6 سنوات، يتملكها الملل من وضعها كزوجة ثانية لتطلب منه الطلاق ويوافق على ذلك، الأمر الذى أدخلها دوامة من اللهو فى ملاهي بيروت وقبولها أفلام دون المستوى.

أما زواجها الثالث والأخير فكان زواج مدنيًا من الفنان اللبنانى إدوار جرجيان، الذى توفى منتحرًا من أعلى أحد الفنادق بسبب شعوره باكتئاب شديد بعد الحرب فى لبنان، وحذرها الكثير بسب اختلاف ديانته واعتناقه للديانة المسيحية، ولكنهما ظل كل منهما على دينه، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "لينا".