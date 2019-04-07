شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنظمة لحفل هولوجرام حليم: نملك كافة التصاريح لظهور العندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة المنظمة لحفل كارول سماحة وهولوجرام، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والمقرر إقامته يوم 19 إبريل الجاري بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، أنها أبرمت تعاقدا بالفعل مع الشركة المالكة لحقوق استغلال المصنفات الفنية الخاصة بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ لاستغلال أغنياته وآدائها واتاحتها وعرضها بتقنية الهولوجرام.

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وأوضحت الشركة المنظمة للحفل أن التعاقد يمنح لها الترخيص باستغلال بعض المصنفات الفنية للفنان عبد الحليم حافظ التي سيتم عرضها للجمهور بتقنية الهولوجرام، بالإضافة إلى أنها حصلت على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة من كافة الجهات ذات الصلة.

يذكر أنه قد تم طرح تذاكر الحفل الذي يحمل اسم "الحلم" اليوم الأحد، في حفل ينتظره عشاق كارول ومحبي العندليب ويحمل مفاجأة لم تفصح الشركة المنظمة عن تفاصيلها وأكدت أنها ستنال إعجاب الجمهور في الوطن العربي كله.