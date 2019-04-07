شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. راغب علامة يطرح أحدث أغنياته "صدفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم اللبنانى راغب علامة أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.

وتقول كلمات الأغنية "شفتا ولمحت عيونا صدفة شى مثل الكذب قلبى حنلا هى الزمان فرقنى عنا ويللى بوقت غنيتيلا وقلتلا اسف حبيبتى الوقت فات حبك وحبى بقو ذكريات".

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وأحيا النجم اللبنانى راغب علامة حفلا جماهيريا كبيرا بمدينة ستوكهولم بالسويد يوم 30 مارس الماضى، وهو الأول بعد غياب 10 سنوات عن إحياء حفلات بالسويد، وشهد الحفل حضورا كبيرا، وقدم علامة باقة من أجمل أغانيه.