شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم زيدان والموسيقى الإسبانى خابيير دييث إينا فى معهد ثربانتس بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد ثربانتس فى القاهرة، حفلا يجمع فيه أحد أبرز الموسيقيين فى إسبانيا، خابيير دييث إينا، بالموسيقى المصرى أدهم زيدان، وذلك فى إطار برنامج الأنشطة الثقافية خلال شهر إبريل الجاري.

الحفل سيقام فى الـ18 من إبريل الجارى الساعة السادسة والنصف مساء فى ساقية الصاوى بالزمالك، ويحيى مرور مائة عام على اختراع آلة الثيرمين وهى أول آلة للموسيقى الإلكترونية فى التاريخ.



الموسيقى الإسبانى خابيير دييث إينا

الحفل سيحمل عنوان كونشرتو: Theremonial, Dark & Exotic Theremin Music. وخلاله سيستمتع الجمهور بمجموعة من الإيقاعات الموسيقية المتنوعة على يد أحد أبرز الموسيقيين فى إسبانيا.

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دييث إينا هو أحد أساتذة العزف على آلة الثيرمين الموسيقية الإلكترونية، وخلال الحفل سيتم تقديم عرض مرئى للفنانة ماريا جاياردو يستعرض مسيرة الموسيقى منذ بداياته.



خابيير دييث إينا

يذكر أن الموسيقى الإسبانى عضو فى الفرق الموسيقية: Dead Capo وGinferno وForastero كما شارك فى أكثر من 30 ألبوما موسيقيا وعدد من الأعمال المسرحية والموسيقى التصويرية للأفلام وفى مهرجانات موسيقية بإسبانيا والعالم حيث قدم نحو 500 حفل موسيقي.

ونال دييث إينا العديد من الجوائز منها بيا دى بيلباو عام 2007 (كعضو فى فرقة أرون توماس) وجائزة Audiciones فئة الموسيقى الإلكترونية عام 2009 وجائزة la Unión Fonográfica Independiente لأفضل ألبوم موسيقى فى العالم (كعضو فى فرقة Ginferno الموسيقية).