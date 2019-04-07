شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. هكذا يظهر فتحى عبد الوهاب فى "طلقة حظ" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم فتحى عبد الوهاب، كضيف شرف فى أحداث مسلسل "طلقة حظ" بطولة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وننشر أول صورة واللوك الذى يظهر به خلال الأحداث، والتى جمعت بينه وبين مخرج العمل أحمد خالد أمين، وظهرت ملامح الشخصية التى يجسدها عبد الوهاب، خاصة وأنه يظهر فى مشهد واحد فقط.





وفى سياق آخر، يواصل فتحى عبد الوهاب تصوير مسلسله "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال، الذى يعرض فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يجسد شخصية "تاجر مخدات" ويدخل فى صراعات وأزمات مع أدهم لاعب المصارعة المعتزل، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة، ويشارك فى بطولته حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، هاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ميدو عادل وآخرون.