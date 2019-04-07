شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يحتفل بعيد ميلاده الـ74 مع "الملك لير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم، الفنان القدير يحيى الفخرانى، بعيد ميلاده الـ74، والذى يتزامن مروره فى السابع من أبريل من كل عام، حيث ولد فى عام 1945.

ومن المقرر أن يفتتح النجم يحيى الفخرانى أول عروض مسرحيته الجديدة "الملك لير" يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 إبريل، فى مسرح "الماركيه" داخل أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، وذلك بعد فترة كبيرة من التحضيرات والبروفات وتجهيزات المسرح لاستقبال العرض.

وشهدت الأيام الماضية حيرة كبيرة للنجم يحيى الفخرانى بسبب دخول شهر رمضان بعد عرض المسرحية بأقل من شهر، حيث فكر الفخرانى فى استمرار عرض المسرحية خلال الشهر الكريم لتكون سهرة خاصة للجمهور بعد التروايح وقبل السحور، خاصة وأنه يغيب عن الدراما فى شهر رمضان واعتبر وجوده بالمسرحية تعويضاً له ولجمهوره.

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ولم يحسم الفخرانى أمر استمرار عرض "الملك لير" فى ليالى شهر رمضان حتى الآن ولكن القرار الأقرب هو توقف العروض قبل حلول الشهر الكريم وعودتها مرة أخرى فى أول أيام عيد الفطر، وذلك قبل تحديد مواعيد عرضها خارج مصر، لاسيما وأن المسرحية سيتم عرضها فى أكثر من دولة أولها السعودية.

"الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عاماً من عرضها حيث أخرجها مسرحياً أحمد عبد الحليم وتليفزيونياً جمال عبد الحميد.