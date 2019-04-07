بالصور.. سميرة سعيد كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت المطربة سميرة سعيد، جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بتقنية الأبيض وأسود، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "سميرة" في الصور بإطلالة كلاسيكية مميزة، مرتدية فستان أسود، وقبعة وقفازات مناسبة للإطلالة، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن الفنانة سميرة سعيد طرحت مؤخرًا أغنية "سوبر مان"، عبر حسابها الرسمي بموقع "يوتيوب".

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