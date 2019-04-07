"خاشقجي بدلا من قهوجي".. زلة لسان إليسا تثير جدلًا على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أثارت زلة لسان للمطربة اللبنانية إليسا موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نطقت بالخطأ اسم "خاشقجي" بدلًا من "قهوجي"، أثناء إحيائها حفل غنائي في دبي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ إليسا من الحفل وهي توجه الشكر للحضور، كما وجھت تحیة لشخص يُدعى ماھر قهوجي، إلا أنها أخطأت ونادته بماهر خاشقجي.

وأثار الفيديو موجة من الجدل بين عدد من السعوديين، واتهمها مغردون بأنها تقصد الإساءة للسعودية، وطالبوها بالاعتذار، كما طلبوا من روتانا الشركة السعودية المنتجة لألبومات إليسا التدخل، مؤكدين أنها ليست "زلة" لسان.