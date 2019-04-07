أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان تتحدث لـ"الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يقدم الفنان رامز جلال في رمضان المُقبل نسخة جديدة من مقالبه للسنة التاسعة على التوالي، وذلك وسط تكتم شديد على فكرة البرنامج، الذي يتم تصويره في إندونيسيا.

وتردد مؤخرًا أن الفنانة شهيرة ستكون ولأول مرة بين ضحايا مقالب رامز، "الخليج 365" تواصل معها للتأكد من صحة ما قيل، وأوضحت "صوّرت بالفعل حلقة ضمن برنامج مقالب رامز جلال الجديد، المقرر عرضه في رمضان المُقبل".

ورفضت شهيرة الكشف عن فكرة المقلب، أو كشف أي تفاصيل عنه، قائلة: "مش هكشف السر، دي أمانة"، إلا أنها نفت ما تردد ما بشأن أن التصوير يتم في مكان تحت الأرض.

وينتظر عدد كبير من الجمهور، البرنامج الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وينتمي لنوعية برامج المقالب، وحققت نسخه نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية طوال السنوات الماضية رُغم كل الانتقادات التي توجه لها.