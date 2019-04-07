صورة| علي ربيع يظهر بـ"كلابشات" في أول "بوستر" رسمي لـ"فكرة بمليون جنيه"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشفت شركة "المتحدين ميديا برودكشن" للمنتج صادق الصباح، عن أول "بوستر" رسمي لمسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة الفنان علي ربيع، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
وظهر على ربيع منفردًا على "البوستر" يحمل فى يده حقيبة تضم مليون جنيه، وفي يده اليسرى "كلابش" الطرف الأخر منه في يد الحقيبة.
من ناحية أخرى، أوشك المخرج وائل إحسان على الانتهاء من تصوير الـ 15 حلقة الأولى، إذ انتهى من مونتاج ومكساج 10 حلقات كاملة، ويواصل التصوير بكثافة من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل قبل حلول شهر رمضان.
مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود.
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